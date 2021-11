DJ Vodacom kauft 55-Prozent-Anteil an Vodafone Egypt für 2,74 Mrd USD

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Die südafrikanische Mobilfunkgesellschaft Vodacom kauft einen Mehrheitsanteil von 55 Prozent an der ägyptischen Vodafone-Tochter für 2,74 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien. Die Vodacom Group Ltd. teilte mit, sie wolle 80 Prozent des Preises durch die Ausgabe neuer Aktien begleichen und den Restbetrag von 548 Millionen Dollar in bar zahlen.

Vodafone Egypt Telecommunications SAE ist nach Angaben von Vodacom der größte Mobilfunknetzbetreiber des Landes. Vodacom geht davon aus, dass die Übernahme das mittelfristige Wachstumspotenzial des Betriebsergebnisses steigern und zu zweistelligem Wachstum führen werde.

Die Übernahme stelle eine "einzigartige Gelegenheit" dar, die strategischen Ambitionen der Vodacom Group in den Bereichen Konnektivität und Finanzdienstleistungen in Afrika voranzutreiben.

November 10, 2021 02:03 ET (07:03 GMT)

