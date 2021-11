Berlin (ots) -Anlässlich der Übergabe der Positionen der 22 Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandlung an die Hauptverhandlungsgruppe erneuert der Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland seine Forderung nach einer "Biotechnologie-Agenda" für Deutschland. Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, sagt: "Die Biotechnologie als Schlüsseltechnologie bietet wirksame und nachhaltige Lösungen für aktuelle Probleme in den Feldern Gesundheit, Nahrung, Umwelt, Klima und Energie. Die Biotechnologie ist äußerst dynamisch und ähnlich bedeutend wie die Digitalisierung. Wie wichtig die Biotechnologie für unsere Gesundheit ist, haben die Deutschen und die Welt während der Pandemie erlebt. Eine 'Biotechnologie-Agenda' ist seit Jahren überfällig und sollte nun endlich so umgesetzt werden, dass sie den Namen auch verdient."Viola Bronsema, Geschäftsführerin von BIO Deutschland, ergänzt: "Schon 2018 veröffentlichte BIO Deutschland Handlungsempfehlungen für die von der letzten Bundesregierung geplante Agenda "Von der Biologie zur Innovation", die leider bis heute keine Gestalt angenommen hat. Unsere Handreichung fokussiert auf fünf Maßnahmenpaketen: Agenda-Setting, Erhalt und Ausbau der Standortkompetenz, Ausgestaltung des wirtschaftspolitischen Rahmens, Vernetzung und wertschöpfungsübergreifende Implementierung, sowie Förderung von Gründergeist und Innovationskultur. Es wäre ein großes Versäumnis der zukünftigen Regierung, jetzt nicht dem Potenzial der Biotechnologie insbesondere für unsere Gesundheit und den Aufbau einer nachhaltigen Bioökonomie mit einer Agenda Rechnung zu tragen. Wann, wenn nicht jetzt?!"Download:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Über BIO Deutschland:Die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland) mit über 360 Mitgliedern - Unternehmen, BioRegionen und Branchen-Dienstleister - und Sitz in Berlin hat sich zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstützen und zu fördern. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.orgFördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim, Centogene, Clariant, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, EBD Group, Ernst & Young, Evotec, Isenbruck, Bösl, Hörschler, Janssen-Cilag, KPMG, Merck, Miltenyi Biotec, MorphoSys, Novartis, Pfizer, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN, Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, SAP, Springer Nature, Thermo Fisher Scientific, TVM Life Sciences Management, Vertex Pharmaceuticals, ZETA.Pressekontakt:BIO Deutschland e. V.Dr. Claudia EnglbrechtSchützenstraße 6a10117 BerlinTel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgWeb: www.biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/5068899