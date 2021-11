Ab Januar 2022 will der Mutterkonzern Meta dafür sorgen, dass sogenannte "sensible Details" der Nutzer:innen nicht mehr für gezieltes Ausspielen von Werbung genutzt werden. Auf dem Meta-for-Business-Blog kündigte das Unternehmen von Marc Zuckerberg an, die Möglichkeiten von Werbetreibenden in bestimmten Bereichen einzuschränken. Man wolle ihnen zukünftig verbieten, detaillierte Ad-Targeting-Optionen zu nutzen, die Anzeigen auf die Interaktionen der Nutzer:innen in "sensiblen" Bereichen angepasst ausspielen. Als sensibel gelten dabei beispielsweise ethnische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...