BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 27 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 78,10 (78,20) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 90 (104) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 67 (72) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MEDIOS AUF 50 (47) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORMA GROUP AUF 51 (52) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 9,30 (9) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BAYER AUF 57 (55) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 9,20 (9) EUR - 'UNDERPERFORM' DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 22 (20) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 62 (58) USD - 'BUY'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR FRAPORT AUF 70 (65) EUR - 'HALTEN'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR KRONES AUF 120 (106) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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