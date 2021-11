DJ EUREX/Renten-Futures im Minus - Inflationssorgen drücken

FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts mit allen Laufzeiten der Zinskurve geht es am Mittwoch bei den deutschen Renten-Futures. Nach der kräftigen Erholungsrally werde der Markt wieder vorsichtiger, heißt es im Handel. Wegen des heftigen Inflationsanstiegs in China blicke man am Nachmittag mit Sorge auf die US-Verbraucherpreise, wo ein Sprung über die 6-Prozent-Marke für einen kräftigen Renditeanstieg sorgen dürfte.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 171,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,35 Prozent und das Tagestief bei 171,1 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.128 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 52 Ticks auf 214,48 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 7 Ticks auf 135,13 Prozent.

November 10, 2021

