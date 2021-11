NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im vierten Geschäftsquartal 2020/21 übertroffen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Auch die höhere Margenprognose dürfte gut ankommen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2021 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2021 / 07:43 / GMT

DE0006231004