Shippeo, weltweit führender Anbieter und europäischer Spezialist für Echtzeittransparenz in der Transportlogistik, lädt in Zusammenarbeit mit Savoye, TESISQUARE und Siemens Digital Logistics zur zweiten Auflage seiner Kundenveranstaltung Visibility Now! ein. Die Veranstaltung wird sowohl in Präsenz als auch online am 17. November in Paris stattfinden. Von Keynotes über Kunden-Testimonials und Workshops bis hin zu Experten-Sessions die Teilnehmenden werden Gelegenheit haben, Produkt-Insights zu entdecken und von Expertenwissen zu profitieren.

In Folge pandemiebedingter Grenzschließungen, Container- und Fahrerknappheit sowie Ereignissen wie der Blockade im Suezkanal müssen Unternehmen jetzt wie noch nie zuvor widerstandsfähige Lieferketten etablieren und auf Transparenz als Schlüsselfaktor setzen.

Bei der Veranstaltung werden Sprecher:innen von führenden internationalen Unternehmen vor Ort sein, die über ihre Erfahrung mit der Arbeit mit Visibility-Lösungen berichten, den hohen Stellenwert aufzeigen, den diese in ihren Digitalisierungsinitiativen spielen und über Themen wie Supply-Chain-Automatisierung, globales Supply Chain Management, einen kundenzentrierten Ansatz und Produktinnovationen sprechen. Teilnehmende haben die Gelegenheit:

Von Branchenführern Best Practices zu erfahren, darunter Sprecher:innen von der Renault Group, Coca-Cola HBC, DHL Freight, Nexans, Leroy Merlin, Philip Morris International und Magnus Logistics

Von anerkannten Expert:innen mehr zu aktuellen Trends, Innovationen und Leitlinien für den Erfolg von Projekten für mehr Lieferkettentransparenz zu erfahren. Zu diesen zählen Dr. John Gattorna, Siemens Digital Logistics, Savoye und TESISQUARE

In den Genuss zusätzlicher aufgezeichneter Sessions zu kommen, um einen tieferen Einblick in die Trendthemen rund um Supply Chain Management und Transparenz zu erhalten

Das Team von Shippeo zu treffen und mit anderen Shippeo-Nutzer:innen und gleichgesinnten Branchenvertreter:innen zu netzwerken

Der weltweit anerkannte Supply-Chain-Experte Dr. John Gattrona wird aufzeigen, wie sich zukünftige Lieferketten mit eingebauter Widerstandsfähigkeit designen lassen, wie die Herausforderungen beim Betrieb weltweiter Supply Chains aussehen und wie multimodaler Transport integraler Bestandteil künftiger Lieferketten sein wird. Er wird auch auf die Rolle von 3PL- und 4PL-Anbietern als natürliche Partner der erweiterten Supply Chain eingehen.

Teil der Veranstaltung wird eine neunzigminütige Live-Podiumsdiskussion sein, die von Paris aus in einem dynamischen und interaktiven Format übertragen wird. Zuhörer:innen werden dort mehr über die neusten Insights, Trends und Innovationen rund um Lieferkettentransparenz in verschiedenen Branchen erfahren. Mehrere Workshops und Expert Sessions werden On-Demand für vertiefte Einblicke in die Trends und Best Practices bereitstehen. Diese interaktiven Workshops werden Teilnehmenden die Gelegenheit bieten, mit anderen Marktführern zu interagieren, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und von den Shippeo-Experten mehr zu aktuellen Geschehnissen, Einblicken und Produktinnovationen in der Supply-Chain-Transparenz zu erfahren.

"In einer Zeit der Verwerfungen in Lieferketten haben Unternehmen den Wert von Echtzeittransparenz und die Notwendigkeit zu handeln sowie ihre digitalen Bemühungen zu intensivieren, erkannt. Wir freuen uns, Gastgeber dieser Pflichtveranstaltung für Supply-Chain-Transparenz zu sein und unseren Gästen einen Platz zu bieten, an dem sie sich mit führenden Branchenexpert:innen austauschen können, wie auch mit anderen Versendern, Verladern und Logistikanbietern aus dem gesamten Ökosystem, um neue Wege zu mehr Transparenz aufzuzeigen", sagt Lucien Besse, COO von Shippeo.

Der Livestream wird am Mittwoch, den 17. November um 13:30 starten. Weitere Informationen zur Agenda, den Sprecher:innen und zur kostenlosen Registrierung stehen unter shippeo.com/visibilitynow bereit.

Über Shippeo

Shippeo, Weltmarktführer und europäischer Spezialist von Echtzeit-Transporttransparenz, hilft großen Spediteuren und Logistikdienstleistern dabei, durch Transportdienste einen außergewöhnlichen Kundenservice zu bieten und operative Exzellenz zu erreichen. Das multimodale Visibility-Netzwerk verbindet FTL-, LTL-, Paket- und Containertransport und integriert über eine einzigartige API mehr als 850 TMS-,Telematik- und ELD-Systeme. Die Shippeo-Plattform bietet sofortigen Zugang zur Echtzeit- Lieferungsverfolgung, automatisiert Kundenprozesse und bietet dank eines proprietären und branchenführenden, intern entwickelten Algorithmus eine unübertroffene ETA-Genauigkeit. Globale Marken wie Carrefour, Schneider Electric, Faurecia, Saint-Gobain und Eckes Granini vertrauen Shippeo bei der Verfolgung von mehr als 25 Millionen Sendungen jährlich in 74 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://www.shippeo.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211110005611/de/

Contacts:

Audrey Emanuel, audrey.emanuel@shippeo.com