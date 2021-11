Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in "Wiener Börse Plausch #14" wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Gesprochen wir heute über Wienerberger Wow, AT&S, Addiko Bank, FACC, die Kontrollschwelle der Erste Group und die Übernahemekommission. Dazu gab es eine Anfrage an rudi@boersenradio.at zu voestalpine und Amag. Die November-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an Listing-Interessierte UnternehmerInnen richtet und einen Rekord im Rosgix feiern kann. Erwähnt werden: - Standard zu Erste / Caixa: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...