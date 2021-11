Während der gegenwärtig durchgeführten dritten Anleihe-Emission gibt die Photon Energy N.V. die ungeprüften Finanzkennzahlen für das dritte Quartal 2021 bekannt. Demnach verzeichnet das Solar-Unternehmen einen Gesamtumsatz von 10,20 Mio. Euro (+13,8 % gegenüber dem Vorjahr) und ein verbessertes EBITDA von 4,433 Mio. Euro (+13,4 % gegenüber dem Vorjahr) in diesem Zeitraum.

"Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal zeigen eine solide Leistung in unserer gesamten Gruppe, angetrieben durch robuste Ergebnisse in der sauberen Stromerzeugung durch ein wachsendes Portfolio unserer Kraftwerke", sagt Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. "Im Rahmen der sich rasch verändernden Marktbedingungen, einschließlich Herausforderungen in der Lieferkette, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...