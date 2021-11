DJ Bayer beantragt EU-Zulassung von Aflibercept zur Behandlung von ROP

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat in der EU und in Japan Zulassungsanträge für Aflibercept zur Injektion ins Auge zur Anwendung bei Frühgeborenen mit Frühgeborenenretinopathie (ROP) eingereicht. Die Anträge basieren nach Angaben von Bayer auf den Ergebnissen der sechsmonatigen Phase-III-Studie Firefleye mit Aflibercept 0,4 mg im Vergleich zur Laserbehandlung, sowie auf Interimdaten der laufenden Langzeit-Follow-up-Phase-IIIb-Studie Firefleye next. Die behandlungsbedürftige Retinopathie bei Frühgeborenen ist eine der schwerwiegendsten Augenerkrankungen, die infolge einer Netzhautablösung zu erheblichen Sehstörungen und Erblindung führen kann.

November 10, 2021

