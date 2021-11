Hamburg (ots) -In der aktuellen GALA (Heft 46/2021, ab morgen im Handel) spricht Medien-Unternehmer Frank Otto, 64, über seine Beziehung zu seiner Ex-Freundin Nathalie Volk, 24. Die Schauspiel-Studentin und ehemalige "GNTM"-Kandidatin hat vor wenigen Wochen ihre Verlobung mit einem türkischen Hells Angel gelöst und ist daraufhin in ein New Yorker Apartment von Otto gezogen. Ein Liebes-Comeback schließt der Versandhaus-Erbe aber aus: "Es gab schon vor der Trennung Anzeichen, dass es nicht mehr so gut läuft. Da möchte ich nicht mehr anknüpfen. Und sie auch nicht."Dennoch unterstütze er sie weiterhin: "Das Studium ist bezahlt, das war ein Komplettpaket von mir. Die Wohnung ist meine Eigentumswohnung, die stelle ich ihr sehr gerne zur Verfügung."Nathalie Volk war kurzzeitig in einem New Yorker Krankenhaus. Ihren Gesundheitszustand kommentiert Otto in GALA so: "Ihr geht's wieder besser. Ich kenne das nicht nur von Nathalie, sondern auch von anderen Frauen: Wenn sie emotional durch Engpässe müssen, werden sie vom Herzrhythmus beeinträchtigt."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5068979