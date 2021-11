Stuttgart, Deutschland (ots) -Für alle, die beruflich oder in ihrer Freizeit klettern, sind Ausrüstung und Sicherheit von entscheidender Bedeutung. Deshalb lädt das Magazin KLETTERN aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart am Freitag, 19. November 2021 ab 13 Uhr dazu ein, beim KLETTERN Summit "Gear & Safety" dabei zu sein. In zwei Podiumsgesprächen diskutiert die Redaktion mit Profis aus der Kletterszene und Herstellern von Kletterausrüstung über die neuesten Trends in Sachen Equipment für drinnen und draußen sowie für die Absicherung am Fels.Ob neue Produkte für die Halle, neue Normen und Nachhaltigkeit im Hardware-Sektor, ob rechtliche Anforderungen beim Einbohren und Sanieren von Routen oder die aktuellen Empfehlungen für das Setzen von Umlenkern am Fels: Beim KLETTERN Summit werden diese Themen und viele mehr von echten Experten beleuchtet.Die Veranstaltung findet im Foyer des Konferenzzentrums Ost der Messe Friedrichshafen statt und gehört zum Rahmenprogramm der Messe Vertical Pro. Diese richtet sich vor allem an Menschen, die seilgestützt in der Vertikalen arbeiten zum Beispiel bei Baumpflege- und Rettungsdiensten, in Kletterhallen oder Hochseilgärten sowie deren Ausrüster. Auch die DAV Kletterhallenmesse Halls & Walls wird Teil der neuen Vertical Pro. Die hohe Professionalität des Publikums und der Aussteller macht die Messe auch für ambitionierte Freizeitkletterer interessant."Immer mehr Menschen haben auch durch die Corona-Krise das Klettern und Bouldern für sich entdeckt", sagt KLETTERN-Chefredakteur Volker Leuchsner. "Gerade für Neulinge ist es entscheidend, sich intensiv über Sicherheit und Ausrüstung zu informieren." So bietet KLETTERN auch jenseits der Podiumsgespräche die ideale Plattform für einen spannenden Austausch mit Experten und Enthusiasten der Kletterszene.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, OUTDOOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133397/5069014