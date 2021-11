Los Angeles (ots/PRNewswire) -Jetzt in 12 Sprachen als kostenloses Spiel im App Store und bei Google Play erhältlichFans von Netmarbles (http://www.netmarble.com/) originalen und lang laufenden mobilen Rollenspiels Seven Knights können sich jetzt auf ein neues, tiefes und packendes filmisches Kapitel der Franchise einlassen, denn Seven Knights 2 gibt offiziell sein weltweites Debüt. Das Spiel ist ab sofort als kostenloser Download im App Store und bei Google Play erhältlich. Nutzer können sich ein brandneues Video zum Start auf dem Offiziellen Seven Knights 2 YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/watch?v=Z-tgn7Sfaqo) ansehen.Seven Knights 2 spielt 20 Jahre nach dem Originalspiel Seven Knights. Im Mittelpunkt dieser neuen Geschichte stehen die Daybreak-Söldner unter der Führung von Lene, der Tochter von Eileene, die im Originalspiel ein Mitglied der Sieben Ritter ist. Die Daybreak-Söldner begeben sich auf die Suche nach Rudy, dem letzten Mitglied der Sieben Ritter, nachdem eine Reihe von Ereignissen mit einem mysteriösen Mädchen namens Phiné stattgefunden hat. Fans auf der ganzen Welt können jetzt damit beginnen, charismatische Helden zu sammeln und zu entwickeln, während sie in eine tiefgründige und fesselnde Filmgeschichte eintauchen.Um den Start des Spiels zu feiern, plant Netmarble ein "New Mercenary Commander Special Daily Login"-Event , das es den Spielern ermöglicht, verschiedene Belohnungen freizuschalten, darunter eine legendäre "Saint of Light Karin" beim 7. täglichen Login in das Spiel.Zu den wichtigsten Funktionen, auf die sich die Spieler bei der Einführung freuen können, gehören:- Sammelbare charismatische Helden: Zum Start stehen insgesamt 46 Charaktere zum Sammeln zur Verfügung, darunter bekannte Charaktere aus den ursprünglichen Seven Knights , die durch neue Seven Knights 2-Charaktere ergänzt werden- Herausfordernde Bosskämpfe:- Die Spieler können sich darauf freuen, verschiedene Decks mitunterschiedlichen Heldenkompositionen, Formationen und Pets zuentwickeln Darüber hinaus werden die Spieler in Kämpfen mitFertigkeiten in beeindruckender Optik kämpfen und inEchtzeit-Gruppenkämpfen bis zu vier Helden gleichzeitig steuern.- Tiefgründige, fesselnde Filmgeschichte: Seven Knights 2 bietet eine tiefgründige und fesselnde Geschichte mit zwei Stunden hochwertiger Zwischensequenzen für RollenspielfansSeven Knights 2 ist ein kinoreifes mobiles Rollenspiel, das es den Spielern ermöglicht, charismatische Helden aller Formen und Größen zu sammeln und zu entwickeln, während sie in eine tiefgründige und fesselnde, kinoreife Geschichte eintauchen - dank Echtzeit-Steuerung und spielinternen Ausrüstungen mit heldenhaften Statuskombinationen, Formationen und Haustieren. Mit einer Reihe von Charakteren, die in atemberaubender, hochwertiger Grafik mit der Unreal Engine 4 dargestellt werden, wird Seven Knights 2 die Spieler in eine echte Fortsetzung eintauchen lassen, die den Spaß und das innovative Gameplay von Seven Knights, das von Spielern auf der ganzen Welt geschätzt wird.Bis heute ist Seven Knights weltweit 60 Millionen Mal heruntergeladen worden. Seven Knights 2 war auch in Korea erfolgreich und belegte nach der Markteinführung im November 2020 Platz 1 im App Store und Platz 2 bei Google Play in Bezug auf die erzielten Einnahmen. Nach dem weltweiten Start wird Seven Knights 2 in zwölf Sprachen spielbar sein, darunter Englisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Thai, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch und Indonesisch.Weitere Informationen zum Start von Seven Knights 2 finden Sie auf der offiziellen Facebook (http://www.facebook.com/SevenKnights2EN)-Seite, YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCNbnJjHpr1nOirKnokx-xLw), Discord (https://discord.gg/sevenknights2) und dem Official Forum (https://forum.netmarble.com/sk2_en) oder durch den Besuch von Netmarble's Global YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC2m45eMZwFDq0j72r75-6fg)-Kanal.Informationen zu Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein Spitzenentwickler und -verlag, der mit hochinnovativen Spielen wie MARVEL Future Revolution und Ni no Kuni die Grenzen des mobilen Spielerlebnisses verschiebt: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution und MARVEL Future Fight erweitert. Als Muttergesellschaft von Kabam und Hauptanteilseigner von Jam City und HYBE (ehemals Big Hit Entertainment) ist Netmarble bestrebt, ein Publikum auf der ganzen Welt mit einer Vielzahl von Handyspielen zu unterhalten, die auf seinen starken Franchises und Kooperationen mit IP-Inhabern weltweit basieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1682725/SK2G__Launch_Day_Image_ENG.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1682726/Netmarble_Logo.jpgPressekontakt:Netmarble HQ Global PR (Korea): Namwoo Kimtree@netmarble.comNetmarble US Global PR: Jennifer Reissjennifer.reiss@netmarble.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117076/5069061