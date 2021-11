Bamberg (ots) -Intelligentes Alarmsystem für zuhause und unterwegs nutzt das mobile InternetWenn die Oma oder der Opa alleine zuhause wohnt, fragen sich Angehörige oft, wie es Ihnen geht. Viele sorgen sich, was passiert, wenn die Senioren beim Sturz das Band mit dem Notrufknopf nicht anhaben oder aus anderen Gründen keinen Alarm auslösen können. Hier kommt der Bamberger Spezialist EUSANET mit seiner neuen intelligenten EUSATEC SmartWatch für Senioren ins Spiel. Bei Stürzen, Notfällen, zu hohem Blutdruck oder Puls, zu niedrigem Blutsauerstoff oder veränderter Körpertemperatur löst diese sofort Alarm aus. Nun kann auf Knopfdruck (via Internet oder App) die hilfebedürftige Person geortet werden. Die Lösung kombiniert dabei erstmals die sich bietenden Möglichkeiten des Internets der Dinge (IoT) mit modernster Technik, um den Schutz und die Sicherheit von Senioren zuhause und unterwegs signifikant zu verbessern.In der nur 40g leichten SmartWatch, die für den Träger zunächst nur eine einfache Uhr ist, stecken viele interessante Funktionen. So kann der Verlauf von Blutdruck, Puls, Blutsauerstoff und Körpertemperatur dokumentiert, als auch Alarm ausgelöst werden, wenn einer der Werte in einem kritischen Bereich liegt. Gleiches gilt für Stürze oder wenn der Träger der Uhr den Notfallknopf betätigt. Die Uhr nutzt GPS, Bluetooth, WLAN und Geofence-Funktionen für die Positionsbestimmung in der Wohnung und unterwegs. Die Daten werden dabei automatisch über eine in der SmartWatch eingebaute SIM-Karte fürs Internet an das EUSANET IoT-Portal übertragen und dort überwacht und gesteuert.Mit der Innovation spricht EUSATEC Angehörige an und will Pflegkräfte im Alltag in Seniorenzentren, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern unterstützen. Dabei handelt es sich um eine der ganz wenigen gesetzeskonformen Notfall-Lösungen in Deutschland, die Personen und deren Daten schützen.Die EUSATEC SmartWatch gibt es in zwei Varianten. Der Träger kann die Uhr für einmalig 249,00 EURO erwerben und zahlt für die SIM-Karte und den Cloudservice monatlich 19,90 EURO. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. In der zweiten Version gibt es die SmartWatch bei einer 24-monatigen Vertragslaufzeit inklusive SIM-Karte und Cloudservice für 29,90 EURO im Monat. Nach Ablauf der Vertragszeit kann der Kunde danach mit einer Frist von vier Wochen kündigen oder die SmartWatch für 19,90 EURO im Monat weiter nutzen.Pressekontakt:EUSANET GmbHStephan Schottinfo@eusanet.de09503 809 99 99Original-Content von: EUSANET GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159888/5069089