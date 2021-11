Offenbach am Main (ots) -Auf seiner Mitgliederversammlung Ende Oktober 2021 hat der FISS Freunde und Förderer der ISS Internationalen Senefelder Stiftung e. V., turnusgemäß und einstimmig ein neues Vorstandsgremium gewählt.Martin Lange, der FISS erfolgreich als Vorsitzender durch die Gründungsphase führte, übergab im Vorfeld des 250. Geburtstags des bahnbrechenden Erfinders Alois Senefelder den Führungs-Stab an Andreas Weber. Der international renommierte Print-Kommunikations- und Druckkunst-Fachmann aus Frankfurt am Main ist mit der ISS Internationalen Senefelder Stiftung schon seit Jahrzehnten eng verbunden und hatte seit 2001 ein Mandat im Beiratsgremium und seit 2018 im Stiftungs-Vorstand. Andreas Weber gehörte 2017 wie Roland Walter zu den Gründungsmitgliedern von FISS. Der Offenbacher Unternehmer Roland Walter ist wie bisher Schatzmeister und stellvertretender Vorsitzender. Er nimmt zahlreiche weitere Ehrenämter wahr, um sich für die Belange der Druck- und Papierbranche einzusetzen, und engagiert sich in der kommunalen Politik. Auch Roland Walter ist der ISS seit langem eng und mit Leidenschaft verbunden und hat ein Mandat im Beirat der Stiftung.Über FISSDer gemeinnütziger Verein FISS wurde im Jahr 2017 aufgrund des steigernden Interesses an der Arbeit und des Wirkens der Internationalen Senefelder Stiftung mit Sitz in Offenbach am Main gegründet. Als Förderverein kann FISS den Mitgliedern ermöglichen, sich eng mit Alois Senefelder, seiner bahnbrechenden Erfindung und seiner nach wie vor hohen weltweiten Bedeutung für die Kunst des Chemischen Drucks zu verbinden und ehrenamtlich zu engagieren. - Am 6. November 2021 wurde anlässlich eines Festaktes zum 250. Geburtstags Senefelders dessen Wirken bis in die Jetzt-Zeit gewürdigt. Siehe Festrede von Prof. Dr. Gerhard Kilger: "Das Glück der Eingebung" (https://valuetrendradar.com/2021/11/07/das-gluck-der-eingebung/). - Der FISS-Jahresmitgliedsbeitrag beträgt für de Einzelmitgliedschaft EUR 30,00, MitgliedschaftPlus EUR 100,00 sowie Firmenmitgliedschaft EUR 300,00. Mitgliedsanträge finden sich auf der ISS-Website, Sektion Förderverein (https://www.senefelderstiftung.de/de/f%C3%B6rderverein/).Pressekontakt:Geschäftsstelle der ISS: Dr. Volker DorschDielmannstraße 2363065 Offenbach | GermanyTel: 069 98340506Mail: info@senefelderstiftung.comWeb: www.senefelderstiftung.deOriginal-Content von: FISS Freunde und Förderer der Internationalen Senefelder Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159887/5069099