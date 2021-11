Der Ölpreis kratzt heute am 7-Jahreshoch. Bei knapp über 85 Dollar hatte WTI-Öl am 25. Oktober seinen höchsten Stand seit Herbst 2014 erreicht. Und heute früh sahen wir Kurse im Hoch bei 84,91 Dollar (aktuell 84,24 Dollar). Gestern Mittag sah man noch Kursniveaus um 82 Dollar im WTI-Ölpreis. Was ist passiert? Ölpreis steigt auch dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...