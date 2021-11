Mainz (ots) -Woche 47/21Sonntag, 21.11.Bitte Programmänderung beachten:5.30 ZDF-HistoryFreude am Töten? - Streitfall WehrmachtDeutschland 2011"Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen)Montag, 22.11.Bitte Programmänderung beachten:6.30 Mördern auf der SpurWenn Ehemänner mordenDeutschland 2016"ZDF-History: Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 24.11.Bitte Programmänderungen beachten:12.45 Leschs KosmosSchleichender Wandel: Killerpilze auf dem Vormarsch?Deutschland 2021"Terra Xpress XXL: Geheimnisse des Himmels" entfällt(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)Donnerstag, 25.11.Bitte Programmänderung beachten:4.15 Murder Maps - Geheimnisvolle VerbrechenDer KofferfundGroßbritannien 2018"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Das Grauen an der Themse" entfällt(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 26.11.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines PhantomsGroßbritannien 2019"Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Das Rätsel von Cleveland" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5069143