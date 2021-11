Mit einem Paukenschlag wurde die Rekordjagd von Tesla am Dienstag an den Börsen unterbrochen. Nachdem es schon am Montag in Richtung Süden ging, fiel die Aktie es E-Auto-Pioniers um weitere 9,6 Prozent in die Tiefe und verpasste damit die 1.000-Euro-Linie mehr als deutlich. Bei Handelsschluss standen "nur" noch 926,60 Euro auf dem Ticker.Es war ein bunter Mix aus Neuigkeiten, welcher Tesla (US88160R1014) gestern unter Druck setzte. Zum einen dürften noch Nachwehen von den Plänen des Chefs Elon Musk zu spüren gewesen sein, der in naher Zukunft ...

