FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.11.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BABCOCK TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 352 (424) PENCE - BARCLAYS INITIATES OXFORD NANOPORE WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 700 PENCE - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11000 (10000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1325 (1115) PENCE - 'OW' - BARCLAYS STARTS OXFORD NANOPORE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 700 PENCE - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 228 (255) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG STARTS OXFORD NANOPORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 662 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ADMIRAL GROUP TARGET TO 2270 (2300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ITV PRICE TARGET TO 182 (162) PENCE - 'OUTPERFORM' - DAVY INITIATES MARSHALLS GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 800 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1972 (2013) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 440 (402) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JOHNSON SERVICE GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 170 (165) PENCE - INVESTEC RAISES MONDI PLC TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 2000 (1980) PENCE - JEFFERIES RAISES PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 794 (736) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 794 (736) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 2600 (2550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN STARTS OXFORD NANOPORE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 725 PENCE - PEEL HUNT RAISES MARKS & SPENCER TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 260 (190) PENCE - RBC STARTS OXFORD NANOPORE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 800 PENCE - RPT/GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 220 (245) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de