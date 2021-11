Bonn (ots) -- Tank & Rast und E.ON nehmen überdachte Elektroschnellladesäulen an der Raststätte Frankenwald Ost (A9) in Betrieb- Innovative Überdachung schützt Fahrende und Fahrzeug- Schnelles Laden mit bis zu 350 kWTank & Rast und der Energieversorger E.ON haben offiziell neue Elektroschnellladesäulen an der Raststätte Frankenwald Ost (A9) in Betrieb genommen. Das Besondere an dem Standort: Der Neubau kombiniert die Ultra Schnellladesäulen mit einem zukunftsweisenden eigenen Design-Dach, das Fahrende und ihre Fahrzeuge während des Ladevorgangs vor der Witterung schützt.Herzstück der Anlage an der A9 unweit von Hof sind vier mit einer Leistung von jeweils bis zu 350 Kilowatt ausgestattete E.ON Ultra-Schnellladestationen, die die Batterien der Elektrofahrzeuge per CCS-Stecker mit deutlich verkürzten Ladezeiten aufladen können, wenn das Fahrzeug entsprechend ausgelegt ist. Neu ist hier die Ausrichtung der Ladesäulen und der Stellflächen, die unter der Dachkonstruktion spielend leichtes Ein- und Ausfahren sowie Rangieren wie unter einem herkömmlichen Tankstellendach ermöglicht.Damit ist Frankenwald Ost ein weiterer Standort auf der Autobahn, der dem elektrischen Antrieb eine eigene spezielle Überdachung widmet. Die neuen Schnellladesäulen liegen prominent kurz hinter der Raststättenauffahrt noch vor der Tankstelle und sind durch Autobahnreisende mithilfe des Dachs leicht aufzufinden und anzusteuern. Der Neubau passt sich zudem durch die futuristische Optik dem Design des innovativen Brückenrasthauses Frankenwald an, das die A9 überspannt und eines von nur zwei seiner Art in Deutschland ist."Die Zukunft der Raststätte ist untrennbar mit der Elektromobilität verbunden. Mit über 1.400 Ladepunkten hat Tank & Rast gemeinsam mit seinen Partnern bereits das größte zusammenhängende Schnellladenetz in Deutschland geschaffen", sagt Andreas Rehm, Geschäftsführer der Autobahn Tank & Rast GmbH. Rehm weiter: "Für uns steht nicht nur die Verdichtung des Ladenetzes im Vordergrund, sondern auch das Ladeerlebnis für Reisende mit Elektrofahrzeug. Die neuen Schnellladesäulen hier am Standort zeigen sehr schön auf, wohin die Reise gehen könnte."Mathias Wiecher, Vice President eMobility bei E.ON, betont: "Die neuen E.ON Ladestationen sind sehr leistungsstark und machen das Laden für unsere Kundinnen und Kunden mit der futuristischen Überdachung noch komfortabler. Das prämierte Dach-Design basiert auf einem neuartigen, erweiterbaren Modulsystem. Damit setzen wir im Bereich der Ultra-Fast- Ladestationen neue Standards in Sachen Komfort und Design."Die neuen Ladepunkte am Standort Frankenwald Ost ergänzen die bestehende E-Ladeinfrastruktur an deutschen Autobahnen, deren Ausbau Tank & Rast bereits in Zusammenarbeit mit dem Bundesverkehrsministerium, den zuständigen Landesbehörden und Partnern aus der Wirtschaft, darunter E.ON, vorantreibt. An bundesweit rund 360 Standorten stehen den Reisenden so über 1.400 Ladepunkte rund um die Uhr zur Verfügung.Bildmaterial finden Sie unter http://ow.ly/ab0M50GJkBXÜber Tank & Rast:Autobahn Tank & Rast ist der führende Anbieter von Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie und Kraftstoff auf den Autobahnen in Deutschland. Sie betreibt mit ihren Franchisepartnern im deutschen Autobahnnetz rund 360 Tankstellen und rund 400 Raststätten (einschließlich rund. 50 Hotels). Rund 500 Millionen Reisende besuchen jedes Jahr die Servicebetriebe der Tank & Rast. Serways ist die Dienstleistungsmarke von Tank & Rast. Sie steht für konsequente Kundenorientierung und hohe Servicequalität. Rund 225 Raststätten tragen das Serways Logo, zudem gibt es zwölf Hotels unter der Marke Serways.www.tank.rast.deÜber E.ON Energie Deutschland:Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die zuverlässige Versorgung mit Strom und Erdgas zu fairen Preisen - mit einem mehrfach ausgezeichnetem Kundenservice. Mit unseren Energielösungen zu Photovoltaik, Energiespeichern, Elektromobilität, Smart Metern, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen sind wir der Anbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt. Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der E.ON SE.www.eon.dePressekontakt:Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KGDietmar ThomasLeiter Corporate Communications & Digital MediaTel. +49 (0)228 922-2710 | E-Mail dietmar.thomas@tank.rast.deWeb: www.tank.rast.deTwitter: https://twitter.com/TankundRastFacebook: https://www.facebook.com/TankundRastInstagram: https://www.instagram.com/tankundrast/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/autobahn-tank-&;-rastXing: https://www.xing.com/pages/tank-und-rastOriginal-Content von: Autobahn Tank & Rast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43853/5069235