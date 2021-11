Köln (ots) -Bürger:innen aus ganz Deutschland kommen am Samstag zusammen, um erneut über die Zukunft der ARD zu sprechen. Die virtuelle Veranstaltung am 13. November ist der letzte Baustein des ARD-Zukunftsdialogs 2021: Vertreter:innen der ARD stellen Bürger:innen das Ergebnis der Onlinebeteiligung vor. Herzstück sind fünf Themenschwerpunkte, die die ARD als zentral einstuft:- Streaming- Meinung- Vielfalt der Gesellschaft- Nachhaltigkeit und Hintergrund- DialogZiel der Abschlusskonferenz ist ein "Reality Check" - es geht um die Frage, inwieweit sich das Ergebnis der ARD mit den Vorstellungen der Bürger:innen deckt. An der Konferenz teilnehmen können diejenigen Bürger:innen, die dafür über ein telefonisches Losverfahren ausgewählt wurden oder sich im Anschluss an die Onlinebeteiligung aktiv beworben haben.Über den ARD-ZukunftsdialogBegonnen hat der ARD-Zukunftsdialog am 8. Mai 2021 mit einer virtuellen Auftaktkonferenz. Rund 140 Bürger:innen diskutierten in einem virtuellen Workshop über ihre Zukunftserwartungen an den Senderverbund. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage für die Themenräume auf ard-zukunftsdialog.de. Hier konnten sich vier Wochen lang alle Bürger:innen mit ihren Ideen zur Zukunft der ARD einbringen.Die Ergebnisse des ARD-Zukunftsdialogs - inklusive der Schlussfolgerungen daraus - wird die ARD Ende November veröffentlichen.Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Gabriele MüllerTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5069216