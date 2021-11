In den vergangenen Monaten konnte die Smartphone-Bank N26 ein konstant starkes Kundenwachstum verzeichnen - bis Oktober. Da schob die Bafin dem einen Riegel vor und ordnete Wachstumsbeschränkungen an. 100.000 Neukunden monatlich: So viele soll die N26-Bank laut Branchenbeobachten in den vergangenen Monaten gewonnen haben. Diese Zahl muss sie jetzt behördlich angeordnet drosseln. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, kurz Bafin, verhängte im Oktober 2021 Wachstumsbeschränkungen für das Berliner Startup. Maximal 50.000 Neukunden pro Monat Konkret bedeutet das für Deutschlands w...

