Die Inflation (sie soll laut OeNB-Prognose im Jahr 2021 2,4 Prozent betragen) war ein heißes Thema bei der gestrigen virtuellen Börsianer Roadshow. Wie soll man mit seinen Portfolios auf dieses Phänomen reagieren, frage ich mich. Robert (Löw), CEO der Liechtensteinischen Landesbank AG, hat eine Antwort parat: "Unter der Prämisse, dass Geld weiterhin liquide bleibt, sind Aktien the place to be!" Auch ...

