Bremen (ots) -PROFISHOP (https://www.profishop.de/), die größte B2B-Hersteller-Plattform für professionelle Anwender aus Bau, Handwerk und Industrie, hat ihr Management erweitert. Seit Oktober unterstützt Julian Bellmann als Chief Operating Officer (COO) das Führungsteam des Online-Spezialisten. Der Manager und Supply-Chain-Spezialist soll zusammen mit den Firmengründern das operative Geschäft weiterentwickeln.Erst vor wenigen Woche wurde PROFISHOP vom Magazin FOCUS und Statista in die Riege der 500 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Deutschland aufgenommen (Platz 26). So betrug das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum in den Jahren 2017 bis 2020 rund 116 Prozent. Der Erfolg spiegelt sich auch in den Einstellungen wider. Allein in den vergangenen sechs Monaten wuchs das PROFISHOP-Team um 20 Prozent.PROFISHOP hat eine klare strategische Vision: Das Unternehmen will die größte Plattform für den digitalen Beschaffungshandel in Europa werden. Um dieses Wachstum in den kommenden Jahren stemmen zu können, hat sich PROFISHOP mit Julian Bellmann nun Verstärkung ins Haus geholt. Der Manager wird künftig, gemeinsam mit den beiden Firmengründern Anna Hoffmann und Arasch Jalali, für die Expansion der Marke in weitere Märkte und die Ausweitung der Produktpalette zuständig sein."Ich freue mich sehr auf meine vielfältigen Aufgaben als COO bei PROFISHOP. Gemeinsam mit den Gründern will ich in Zukunft die Expansion mit frischen Ideen weiter vorantreiben. PROFISHOP hat eine tolle und hoch motivierte Mannschaft und ich bin froh, nun Teil dieses kreativen Teams zu sein", sagt Bellmann.Vor seinem Eintritt bei PROFISHOP war Julian Bellmann (https://www.linkedin.com/in/julian-bellmann-1454bb186/) Supply-Chain-Stratege bei ENERCON und in verschiedenen Führungsfunktionen beim Discounter Lidl tätig. Bellmann ist unter anderem Spezialist für Supply Chain-Optimierungen, eine Expertise, die er bei PROFISHOP gewinnbringend einsetzen kann. Der Manager hat einen Bachelor of Arts in Wirtschaftswissenschaften der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit Spezialisierung auf Logistik."Wir sind glücklich, dass wir mit Julian einen so erfahrenen Experten für Logistik in unser Führungsteam nach Bremen holen konnten. Er ist hoch motiviert und bringt viele gute Ideen mit, von denen wir in den kommenden Monaten sicher einige umsetzen können", ergänzt Firmengründer Arasch Jalali.Die 2012 von Anna Hoffmann und Arasch Jalali gegründete B2B-Hersteller-Plattform PROFISHOP (https://www.profishop.de/) bietet mittlerweile ein Sortiment von mehr als 1,5 Millionen Markenartikeln in 12 europäischen Ländern an - von der Büroklammer bis zum Bagger. Zielgruppe des Portals sind Profi-Anwender aus Bau, Handwerk und Industrie. PROFISHOP hat mittlerweile mehr als 250.000 Kunden und rund 100 Mitarbeitende.