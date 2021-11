Am Montag hat der kanadische Hersteller von Brennstoffzellen Ballard Power seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Diese fielen jedoch enttäuschend aus, woraufhin die Aktie am Dienstag über zwölf Prozent an Wert einbüßen musste. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist damit auch hinüber. So sieht die Lage jetzt im Detail aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...