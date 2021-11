Potsdam (ots) -WORLD OF PIZZA, ein Unternehmen der Systemgastronomie, ist weiter auf Wachstumskurs. Das liegt nicht zuletzt an den zufriedenen Franchisepartnern. Eine Befragung durch ein unabhängiges Institut ergab jetzt, dass sich alle noch einmal für WOP entscheiden würden.Pizza, Wraps, Bowls: Wer solche oder andere Gerichte einmal in einer der 27 Filialen von WORLD OF PIZZA (WOP) (https://www.world-of-pizza.de/) genossen hat, kommt immer wieder. Für die Chefs in den WOP-Filialen, allesamt Franchisepartner, ist das ein toller Ansporn. Sie selbst wiederum sind hochzufrieden mit der Systemzentrale in Potsdam, wie jetzt eine Umfrage zeigte.Wenn es in einer Filiale einmal hakt und Probleme auftauchen, können sich die Franchisepartner immer vertrauensvoll an die Systemzentrale wenden. Sie ist verantwortlich für die Marke, den Auftritt, die Produktauswahl bis hin zu den operativen Strukturen. Als permanente Ansprechpartner sind dort Torsten Kaldun, Gründer und Geschäftsführer von WOP, sowie ein kompetentes Team erreichbar. Auch 2021 zeigten sie dabei viel Fingerspitzengefühl. Mit dem Ergebnis, dass unter dem Strich Umsätze und Renditen der Franchisepartner steigen.Für den guten Umgang miteinander im Allgemeinen und die WORLD OF PIZZA-Philosophie im Besonderen vergaben die Franchisepartner in einer Umfrage des unabhängigen Instituts IGENDA (https://analyse.igenda.de/20259) Bestnoten. 100 Prozent der Befragten sind davon überzeugt, dass die Unternehmensstrategie von WOP das gesamte System auch künftig zum Erfolg führen wird.Alle Befragten gaben zudem an, dass sie sich aufgrund ihrer Erfahrungen noch einmal dafür entscheiden würden, WOP-Franchisenehmer zu werden. Und: Alle würden ihren Franchise-Geber in im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlen. "Eine 100 %-Weiterempfehlungsrate ist eine super Auszeichnung für mich", zeigt sich Kaldun begeistert.Der WOP-Geschäftsführer setzt auf weitere Expansion. Dafür sucht er motivierte wie engagierte Partner (https://www.world-of-pizza.de/franchise/pizzafranchise-3/), die sich der WOP-Familie anschließen und eine eigene Filiale eröffnen möchten. Mit Pizza, Wraps, Bowls - und noch vielem mehr.WORLD OF PIZZA (WOP) ist ein deutschlandweit tätiges Unternehmen der Systemgastronomie, das seit 1998 am Markt ist. Die Geschäftsidee zu dem einmaligen Franchisekonzept entwickelte Torsten Kaldun. Mit heute 27 Standorten in 9 Bundesländern hat sich WOP als erfolgreiches Franchisesystem etabliert. WORLD OF PIZZA ist nicht einfach nur ein erfolgreiches Franchisesystem. Alle bei WOP sind vielmehr auch Teil einer großen Gemeinschaft: der "WOP Familie". Die Mitglieder sichern Vertrauen und Rückhalt in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Für den Existenzgründer und seine Mitarbeiter ist ein nachhaltiges Schulungssystem vorhanden, um eine anhaltende Rückendeckung zu schaffen. So kann sich der Gründer auf das eigene Geschäft konzentrieren. Der Franchisepartner unterhält für die Erprobung von neuen Produkten wie auch die Prüfung von Standards vor Einführung in das System einen sogenannten Pilotstore in Potsdam.Pressekontakt:WORLD OF PIZZA GmbHGF Herr Torsten KaldunFriedrich-Ebert-Straße 5714469 PotsdamTelefon: 0331 200 769 65Email: info@word-of-pizza.deOriginal-Content von: WORLD OF PIZZA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150661/5069327