Hamburg (ots) -Nach dem erfolgreichen Launch von finanzielle von EMOTION, die neue Female Finance Community von INSPIRING NETWORK, ist ab sofort die zweite Ausgabe des finanzielle-Printmagazins am Kiosk und im Online-Shop erhältlich.Geld, Karriere, Empowerment: Auch in der zweiten Ausgabe kommen renommierte Expert:innen und Role Models sowie Leser:innen und User:innen mit ganz konkreten Tipps und persönlichen Insights zu Wort.Coverfrau der neuen Ausgabe ist die Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Kunstliebhaberin Mirna Funk. Die Berlinerin verrät im Interview mit den finanzielle-Chefredakteurinnen Astrid Zehbe und Daniela Meyer ihre ehrgeizigen Ziele: In fünf Jahren will sie Millionärin werden und investiert dabei unter anderem in Kunst.In der Rubrik Geld geht es rund um das Thema Kryptowährungen. Frauen, die erfolgreich in Bitcoin und Co. investieren, erklären, worauf es beim Kauf der Kryptos ankommt und zeigen alternative Anlageideen, für alle, denen die virtuellen Währungen (noch) zu riskant sind.Weitere Themen der neuen Ausgabe sind u.a.:Investieren und Einfluss haben: Das geht mit dem Trendthema Impact Investing. Die Angebote boomen - und sind oft mehr Schein als Sein. finanzielle zeigt, wie man wirklich Einfluss nehmen kann - und welche Risiken und Renditeaussichten man dafür in Kauf nehmen muss.Für viele ein Traum: Die eigene Immobilie, doch ohne Fremdkapital geht bei den meisten nichts. finanzielle erklärt, wie man einen möglichst günstigen Kredit bekommt.Was haben Yao Wen, Anna Alex und Reese Witherspoon gemeinsam? Sie alle sind erfolgreiche Gründerinnen. finanzielle lässt sie zu Wort kommen, zeichnet ihre Wege nach und zeigt, was sie noch vorhaben.Luxusartikel als Investment? Viele Anlegerinnen schwören drauf: Langlebige Konsumgüter wie Handtaschen oder Schmuck punkten nicht nur durch Schönheit, sondern auch Werterhalt- und besser noch: Wertsteigerung. finanziell erklärt, worauf man beim Kauf der Luxusartikel achten sollte.Über finanziellefinanzielle startete im August 2021 als eigenständige Marke innerhalb der Markenwelt von EMOTION. Die Mission lautet, Frauen in ihrer finanziellen Unabhängigkeit stärken, sie zu ermutigen und zu befähigen, ihre Finanzen aktiv in die eigene Hand zu nehmen.Hinter finanzielle von EMOTION steckt ein vierköpfiges Team: Dr. Kasia Mol-Wolf, geschäftsführende Gesellschafterin von INSPIRING NETWORK, hat die neue Marke im Schulterschluss mit den beiden profilierten Finanzjournalistinnen Daniela Meyer und Astrid Zehbe sowie der Marken-Expertin Irene Ramme-Dörrenberg entwickelt und an den Start gebracht.Als Print-Magazin erscheint finanzielle von EMOTION quartalsweise zum Copypreis von 6,90 Euro und mit einer Druckauflage von 80.000 Exemplaren. Im Frühjahr 2022 wird zudem das erste Print- Special als Workbook voller praxisnaher Tools, Checklisten und Worksheets erscheinen.Das Herzstück im digitalen Konzept von finanzielle ist das Membership-Abo-Modell "finanzielle for me", das EMOTION Digital-Chefredakteurin Sabine Rodenbäck gemeinsam mit den beiden Chefredakteurinnen verantwortet. Ab 5,40 Euro im Monat erwartet die Useri:nnen in der Community jeden Monat ein neues Schwerpunktthema sowie Workshops und Worksheets und individueller Austausch mit Finanzexpert:innen sowie anderen Mitgliedern der finanzielle- Community.Das Webangebot wird zudem flankiert von Newsletter-Formaten und Social Media-Präsenzen auf Instagram (@finanziellemagazin).Über EMOTIONEMOTION ist die Plattform für starke Frauen und hat sich seit der Gründung der EMOTION Verlag GmbH im November 2009 zum EMOTION Woman's Network entwickelt, das monatlich über 2 Millionen Frauen erreicht. Die Marke vernetzt, inspiriert, fördert und stärkt Frauen mit ihren Zeitschriften, digitalen Angeboten und den EMOTION.events. Die Magazine EMOTION, EMOTION SLOW und EMOTION WORKING WOMEN richten sich an Frauen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und bieten Inspiration für ihre Wünsche, Träume und Ideen. Eine Plattform, auf der sich ihr Leben widerspiegelt - die wichtigen Themen, die sie bewegen ebenso wie die schönen Dinge, die ihr Leben bereichern. Dieses Portfolio wird jetzt durch die Female Finance Community finanzielle von EMOTION und das korrespondierende Magazin ideal ergänzt.Die Online-Welt von EMOTION bietet Inspiration und konkrete Informationen zu den Kernthemen Job, Coaching, Psychologie, Partnerschaft sowie Schönes & Neues. Eigens entwickelte Tools wie z.B. die EMOTION.coach-Datenbank, die EMOTION.community oder die beliebten Persönlichkeits- und Produkt-Tests sorgen für Servicenutzen und hohes User-Engagement. Die neuesten digitalen Produkte sind das Membership-Modell EMOTION for me und der aktuelle Newsletter für Frauen HOT BOWL.Beim EMOTION.award erhalten starke Frauen, die Großartiges geleistet haben, eine Bühne. Gemeinsam mit der mehrtägigen Frauenkonferenz EMOTION Women's Days und dem eintägigen "EMOTION Women's Day kompakt" werden über Events regelmäßig Plattformen geschaffen, auf denen Frauen sich gegenseitig inspirieren und vernetzen können.Die EMOTION Verlag GmbH ist ein Teil von INSPIRING NETWORK und wurde 2009 in Hamburg gegründet. Geschäftsführende Gesellschafterin ist Dr. Kasia Mol-Wolf, weitere Gesellschafter sind Anke Rippert und Thomas Rippert.Pressekontakt:EMOTION Verlag GmbHMarketing & PRAnke PoggenseeE-Mail: anke.poggensee(at )emotion.deOriginal-Content von: EMOTION Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78825/5069341