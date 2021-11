Wenn ihr Apps sideloaden wollt, kauft ein Android, das empfiehlt Apple-Chef Tim Cook in einem Interview. Er hält die Installationsmethode für zu unsicher. Google hält jedoch auch nicht viel davon. Apple-CEO Tim Cook hat während eines etwa halbstündigen Interviews mit Andrew Sorkin im Zuge der Dealbook-Konferenz der New York Times neben seinem Interesse an Kryptowährungen auch über weitere Themenbereiche wie Sideloading gesprochen. Wenig überraschend hält er nichts davon, iPhones für diese Option zu öffnen. Er stimmt mit seinem Statement in den Tenor des Konzerns ein, der schon seit der ...

