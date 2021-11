DJ Teamviewer präsentiert Wachstumsplan - Prognosen bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Teamviewer will sich mit einem neuen Maßnahmenplan für die Zeit nach der Pandemie aufstellen. Damit will der im MDAX und TecDAX notierte Konzern das Wachstum beschleunigen und die Kostenbasis stabilisieren. Das teilte Teamviewer im Vorfeld seines ersten Kapitalmarkttages der Unternehmensgeschichte mit, der am Nachmittag stattfindet. Die Jahres- und die Mittelfristprognosen wurden bestätigt.

Der Plan sieht vor, das Kernprodukt für Fernwartung und -zugriff durch einen kurzfristigen Innovationsplan zu verbessern, während die Forschung und Entwicklung abseits der Kernprodukte eingestellt wird. Zudem wird das digitale Marketing neu ausgerichtet und der Asien-Pazifik-Region einen neue Struktur verpasst, um die Region "auf einen besseren Wachstumskurs" zu bringen.

Zudem wird die Managementstruktur verändert, um eine bessere Konzentration auf Wachstumsinitiativen zu ermöglichen. Die Suche nach einem neuen Finanzvorstand und einem neuen Vorstand mit Vertriebsfokus werde fortgesetzt. Letzterer soll dann auch die Aufgaben des Chief Marketing Officers (CMO) übernehmen. Die aktuelle CMO Lisa Agona werde das Unternehmen "im gegenseitigen Einvernehmen" verlassen.

Teamviewer geht davon aus, die Anfang Oktober gesenkte Jahresprognose zu erreichen. Mittelfristig strebt das Unternehmen weiterhin ein jährliches Wachstum der Billings im hohen Zehnerprozentbereich an. Der Umsatz soll im mittleren Zehnerbereich wachsen. Zudem setzt Teamviewer auf eine Erholung der bereinigten EBITDA-Marge.

