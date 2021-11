Apple hat vor einem US-Gericht einen Rückschlag erlitten. Der Konzern muss schon bald einer Anordnung nachkommen, die es App-Entwickler:innen erlaubt, Links und Schaltflächen zu externen Zahlungsoptionen hinzuzufügen. Apples Antrag auf Aussetzung des Verfahrens wurde am Dienstag von der kalifornischen Richterin Yvonne Gonzalez Rogers abgelehnt. Die einstweilige Verfügung soll also am 9. Dezember 2021 in Kraft treten. Diese bezieht sich auf die kartellrechtliche Klage, die der Fortnite-Herausgeber Epic Games im Jahr 2020 eingereicht hatte. Apple hatte in der Anhörung erklärt, man brauche mehr Zeit, um seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...