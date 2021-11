Hannover (www.anleihencheck.de) - Während die Neuemissionen insbesondere im Corporates-Sektor zunahmen, sind die neuen Deals im SSA-Segment doch rar gesät, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Auckland Council habe für einen grünen Senior Secured Bond mandatiert. Die Parameter seien bei EUR 500 Mio. (WNG) abgesteckt gewesen. Nach unserem Verständnis sind Bonds aus AUCKCN (ISIN XS2407197545/ WKN A3KYQ7), so der Ticker, trotz Besicherung und Ratings von Aa2 bzw. AA mit einem Risikogewicht von 20% anzusetzen, so die Analysten der NORD/LB. Der Deal sei siebenfach überzeichnet gewesen und habe sieben Basispunkte reinziehen können. Die KfW habe zudem einen grünen Tap (EUR 1 Mrd.; 2031) bei ms -1 Bp begeben. BNG habe zu Sustainability Bond Investor Calls eingeladen. (Ausgabe 35 vom 10.11.2021) (10.11.2021/alc/a/a) ...

