Köln (www.anleihencheck.de) - Angesichts steigender Zinserwartungen hat das Lager der zurückhaltenden Zentralbanken zurückgeschlagen, so Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research bei Generali Investments.Die US-Notenbank FED habe eine Reduzierung der quantitativen Lockerung angekündigt, sei aber bei ihrer Darstellung eines weitgehend vorübergehenden Inflationsanstiegs geblieben. EZB-Präsidentin Lagarde sei dazu übergegangen, Zinserhöhungen als 'höchst unwahrscheinlich' zu bezeichnen, nachdem sie auf der vorangegangenen EZB-Sitzung eine schlecht durchdachte Mitteilung gemacht habe. Nachdem die BoE wochenlang Spekulationen über eine Zinserhöhung angeheizt habe, habe sie die Märkte verwirrt zurückgelassen, indem sie den Leitzins mit einem klaren 7:2-Votum unverändert gelassen habe. Und die Reserve Bank of Australia, die die Märkte zuvor mit der Kapitulation vor ihrem 3-jährigen Renditeziel aufgeschreckt habe, habe den Erwartungen einer baldigen Zinserhöhung widersprochen. ...

