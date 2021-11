Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Im Zuge der vierteljährlichen Reallokation des La Française Global Listed Infrastructure (ISIN DE0009763342/ WKN 976334, R und ISIN DE000A0MKQN1/ WKN A0MKQN, I) Ende Oktober wurden 14 der insgesamt 50 sich im Portfolio befindlichen Titel ausgetauscht, so die La Française Systematic Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...