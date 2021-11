Die Europäische Kommission (EC) hat mit Valneva eine Vereinbarung bezüglich des Covid-Impfstoffs getroffen. Valneva wird in den nächsten zwei Jahren bis zu 60 Mio. Dosen vom Covid-Impfstoff VLA2001 an die Europäischen Kommission liefern. Geplant ist ein Volumen von etwa 27 Mio. Dosen im Jahr 2022. Gemäß den aktuellen Bedingungen der Vereinbarung hat die EC die Option, ihren Erstbezug von VLA2001 im Jahr 2022 auf insgesamt 60 Millionen Dosen bis Ende 2023 zu erhöhen. Die Auslieferung des Impfstoffs soll derzeit im April 2022 beginnen, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Humanarzneimittelausschuss (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), die voraussichtlich in Kürze mit einer fortlaufenden Überprüfung von VLA2001 ...

