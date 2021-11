DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:02 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.663,00 -0,3% +25,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 16.128,00 -0,5% +25,4% Euro-Stoxx-50 4.333,31 -0,3% +22,0% Stoxx-50 3.748,84 -0,1% +20,6% DAX 16.010,72 -0,2% +16,7% FTSE 7.298,15 +0,3% +12,6% CAC 7.020,93 -0,3% +26,5% Nikkei-225 29.106,78 -0,6% +6,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,23 -0,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,71 84,15 -0,5% -0,44 +75,6% Brent/ICE 84,72 84,78 -0,1% -0,06 +67,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,77 1.831,91 -0,4% -7,14 -3,9% Silber (Spot) 24,18 24,38 -0,8% -0,20 -8,4% Platin (Spot) 1.057,53 1.062,55 -0,5% -5,02 -1,2% Kupfer-Future 4,36 4,37 -0,3% -0,01 +23,8%

Die Ölpreise lagen zwischenzeitlich in der Nähe eines Zwei-Wochen-Hochs, da die Erwartungen, dass die USA Vorräte aus ihren strategischen Erdölreserven freigeben könnten, nachließen. US-Präsident Biden hatte Berichten zufolge die Verwendung der US-Erdölreserven in Betracht gezogen, um damit die Benzinpreise zu senken. Aktuell geben die Notierungen jedoch leicht nach. Daneben haben sich die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche überaschend reduziert, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Nun wird auf die offiziellen Daten im Verlauf gewartet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Damit dürfte sich die negative Vortagestendenz fortsetzen. Weiter im Fokus steht dabei vor allem die Inflation. Dass die anhaltenden Sorgen nicht unbegründet sind, zeigten die jüngsten Daten aus China. Hier bewegen sich die Erzeugerpreise auf dem höchsten Stand seit 25 Jahren. Auch die Teuerung im produzierenden Gewerbe und bei den Verbraucherpreisen fiel im Oktober höher aus als erwartet. Damit richten sich die Blicke auf die vorbörslich anstehenden US-Verbraucherpreise für Oktober. Hier wird mit einem Anstieg gegenüber dem Vormonat gerechnet - auch in der Kernrate. Im Vergleich zum Vorjahr wird sogar eine Zunahme um 5,9 Prozent erwartet. Es wäre der höchste Stand seit 30 Jahren, so Neil Wilson, Chef-Marktanalyst von Markets.com. Diverse US-Notenbanker hatten zuletzt vor einer hohen Inflation gewarnt und darauf hingewiesen, dass die Fed möglicherweise früher als erwartet die Zinsen erhöhen müsse. Daneben macht weiterhin die auf der Zielgeraden befindliche Berichtssaison die Kurse. Leicht erholt zeigt sich die Tesla-Aktie, die zuletzt deutlich unter Druck gestanden hatte. Nach einem Wochenverlust von bislang 16 Prozent, davon allein 11 Prozent am Vortag, geht es für die Titel vor der Startglocke um 0,5 Prozent aufwärts. Tesla-Chef Elon Musk hatte den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Teamviewer AG, Kapitalmarkttag

17:40 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+4,0% gg Vj 14:30 Realeinkommen Oktober 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 269.000 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen stehen unter leichtem Abgabedruck. Die chinesischen Erzeugerpreise waren im Oktober überraschend deutlich um 13,5 Prozent gestiegen. Dies war der höchste Inflationsanstieg seit 25 Jahren, im Vormonat lag das Plus noch bei 10,7 Prozent. Am Nachmittag werden dann die wichtigen US-Verbraucherpreise veröffentlicht, von denen sogar ein Anstieg um 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet wird. Im Blick steht ferner die Berichtssaison mit einer wahren Zahlenflut. Im DAX geht es für Adidas um 5,7 Prozent abwärts nach einem enttäuschenden Ausblick. Nach soliden Zahlen geht es dagegen für die Eon-Aktie um 1,6 Prozent nach oben. Bei Infineon werden das bei den Quartalszahlen im Fokus stehende Segmentergebnis sowie der Gewinn je Aktie als deutlich über den Erwartungen gelobt, auch die Margenentwicklung zeige nach oben. Die Papiere verlieren nach der jüngsten Rally 1,1 Prozent. Ahold reagieren sehr fest (+3,6%) auf ihren Zwischenbericht. Bei Marks & Spencer geht es 11,2 Prozent nach oben. Die britische Kaufhauskette hat ihre Gewinnerwartungen massiv erhöht um 40 Prozent. Die Analysten von Shore Capital sprechen vom "ersten positiv überraschenden Gewinnausblick in diesem Jahrhundert". SMA Solar springen um 14,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat im dritten Quartal überraschend einen Gewinn von 2 Millionen Euro erzielt statt eines erwarteten Verlusts in dieser Größenordnung. Den Ausblick hat SMA Solar bestätigt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:50 Uhr Di., 18:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1549 -0,4% 1,1582 1,1590 -5,4% EUR/JPY 130,77 -0,1% 130,79 130,84 +3,7% EUR/CHF 1,0558 -0,0% 1,0566 1,0565 -2,3% EUR/GBP 0,8553 +0,0% 0,8543 0,8551 -4,2% USD/JPY 113,22 +0,3% 112,93 112,90 +9,6% GBP/USD 1,3503 -0,4% 1,3560 1,3553 -1,2% USD/CNH (Offshore) 6,3908 +0,0% 6,3920 6,3925 -1,7% Bitcoin BTC/USD 66.457,51 -1,3% 66.460,51 66.512,01 +128,8%

Die US-Verbraucherpreise am Nachmittag (MEZ) dürften zeigen, dass sich die Inflation im Oktober abermals beschleunigt hat. Für den Dollar könnte das insofern positiv sein, als aufgrund der anziehenden Teuerung auch die Zinserhöhungserwartungen steigen dürften, meint Unicredit. Letztlich werde die Reaktion des Dollar - und ein etwaiges Aufholen der Verluste des Greenback seit vergangenem Freitag - von der Reaktion der US-Anleiherenditen auf die Daten abhängen, so die Analysten der Bank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen haben am Mittwoch von Inflationsängsten getriebene Abgaben dominiert. Allerdings erholten sich die meisten Börsen von ihren Tagestiefs im Verlauf - vor allem in China. Die chinesischen Erzeugerpreise bewegen sich auf einem 25-Jahreshoch - die Teuerung im produzierenden Gewerbe fiel im Oktober zudem höher als vom Markt veranschlagt aus - gleiches galt auch für die Verbraucherpreise. Auch der Immobiliensektor in China machte weiter Sorgen. Die Titel des Immobilienentwicklers Fantasia Holdings brachen in Hongkong um über 37 Prozent ein, nachdem sie zuletzt ausgesetzt waren. Die Gesellschaft geriet in massive Liquiditätsprobleme, weil Kreditgeber ihr Geld zurückforderten. Der Nikkei-225 zeigte sich leichter. Der Yen verteidigte mit der gesunkenen Risikoneigung der Anleger seine Vortagesaufschläge zumindest bis Börsenschluss und belastete so die japanische Börse. Nach Börsenschluss kam der Yen zum Dollar zurück. Ängste über Chinas Immobiliensektor hätten Anleger in Tokio in die Defensive gezwungen und die Risikoneigung reduziert, hieß es. Nissan Motor zogen dagegen um 7,5 Prozent an, der Automobilkonzern hatte seinen Ausblick angehoben. In Australien hat der S&P/ASX-200 mit Abschlägen von nur 0,1 Prozent geschlossen, belastet vom Rohstoffsektor. Rio Tinto, Fortescue und BHP verloren zwischen 1,7 und 2,7 Prozent - gedrückt von gefallenen Eisenerzpreisen. Händler sprachen von Sorgen über eine nachlassende Nachfrage aus China.

CREDIT

Fast unverändert zum Vortag zeigen sich am Mittwoch die Credit-Indizes der europäischen Kreditversicherungen gegen den Ausfall von Anleihen. Am Markt werde auf die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag geblickt. Ein Sprung über die 6-Prozent-Marke könnte dann für Bewegung an den Kreditmärkten sorgen. Die US-Notenbank hatte zwar vergangene Woche für Beruhigung mit ihren Aussagen gesorgt, dass Tapering kein Hinweis auf Zinsschritte sei. Jedoch ändere dies nichts an der Debatte am Markt, wann die erste Zinserhöhung der Fed nach der Pandemie zu erwarten sei, meint Rabobank-Strategin Jane Foley: "Der Blick auf die Schaffung von 'maximaler Beschäftigung' und dazu die diversen Indikatoren der US-Inflation werden der Spekulation auf den nächsten Zinsschritt weiter Nahrung geben."

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADIDAS

