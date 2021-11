Die EU-Kommission billigte am Mittwoch formell einen Vertrag über 27 Millionen Dosen im kommenden Jahr. Weitere 33 Millionen Dosen können auf Wunsch 2023 gekauft werden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Valneva-Aktien reagieren auf die Nachricht mit einem Kurssprung und ziehen an der EURONEXT in Paris zeitweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...