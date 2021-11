Tesla erlitt den stärksten Rückgang seit 14 Monaten. Ist die Blase geplatzt? Die Aktien von Tesla (TSLA.US) stürzten am Dienstag um fast 12% ab und verzeichneten damit den stärksten Einbruch an einem Tag seit März. Zusammen mit dem Rückgang am Montag fielen die Aktien in dieser Woche um 16,2% - der stärkste zweitägige Rückgang seit 14 Monaten. Die jüngsten Äußerungen des Tesla-CEO auf Twitter können als Auslöser für die Bewegungen angesehen werden, wobei der Optionshandel der Hauptantrieb war. All dies veranlasste die Anleger, sich zu fragen: Platzt die Blase? Musks Twitter-Umfrage und Aktienverkäufe der Vorstandsmitglieder Einer der Gründe für den Rückgang des Tesla-Aktienkurses in dieser Woche ist die von Elon Musk am Wochenende gestartete Twitter-Umfrage. Der CEO von Tesla fragte auf Twitter, ob er 10% seiner Tesla-Beteiligungen, die zu diesem Zeitpunkt rund 21 Milliarden Dollar wert waren, verkaufen solle. Die Ergebnisse der Umfrage sprachen für den Verkauf der Beteiligung und Musk sagte, er werde sich daran halten. Es wurde nicht angegeben, wann der Verkauf stattfinden würde. Möglicherweise hat Musk aber bereits mit dem Verkauf von Aktien begonnen, was den massiven Kurseinbruch gestern rechtfertigen könnte. Elon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...