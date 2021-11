Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Goldpreis müht sich, nähert sich dem Schlüsselwiderstand. Doch am Ende bleibt ein Ausbruch - bislang - versagt. Die Marke von 1.835 Dollar erweist sich als hartnäckig. "Die fallenden Renditen bei den US-Staatsanleihen haben in den vergangenen Tagen geholfen. Doch charttechnisch haben wir das schwerste Stück noch vor uns", sagt Markus Bußler. Gold müsse den Bereich um 1.835 Dollar überwinden, um das Chartbild zu Gunsten der Bullen zu drehen. Das Gros der Sendung dreht sich dieses Mal um die zunehmende Zahl an Übernahmen. Nachdem sich Agnico Eagle den Goldproduzenten Kirkland Lake einverleiben will, ging Montag die Meldung über den Ticker, dass der australische Goldproduzent Newcrest bei Pretium Resources zuschlägt. "Nachdem Barrick-CEO Mark Bristow angekündigt hat, Barrick benötige mehr Projekte in Kanada, wird es langsam eng", sagt Markus Bußler. Die Anzahl der Minen, die Barrick-Ansprüchen (500.000 Unzen pro Jahr für mindestens zehn Jahre) genügen, ist überschaubar. Barrick wird sich fast schon gezwungenermaßen bei Entwicklungsprojekten umschauen müssen. Doch auch die wachsen nicht wie Äpfel an den Bäumen. Ein Gerücht hält sich hartnäckig: Barrick Gold soll an Great Bear Resources Interesse haben. "Great Bear hat noch keine Ressource, doch jeder große Goldproduzent kann sich eine interne Ressource errechnen, wenn er Zugang zum Data Room des Unternehmens hat." Great Bear ist aber nicht die einzige Alternative für Barrick. Auch Osisko Mining und Amex Exploration haben hochgradige Goldprojekte, die durchaus das Interesse von Barrick oder auch einem anderen Major oder mittelgroßen Produzenten wecken könnten. "Osisiko hat sicherlich eine nicht ganz einfache Geologie und Amex befindet sich noch in einem früheren Stadium." Dennoch könnten beide Unternehmen bei der aufkommenden Übernahmetätigkeit schnell ins Visier geraten. Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie den Börsendienst "Goldfolio" vier Wochen für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube