Der Autohersteller Daimler will ein Recycling-Werk errichten, um wertvolle Rohmaterialien zu sichern und neu zu nutzen. Das kündigte Vorstandschef Ola Källenius am Mittwoch auf einer Branchenkonferenz des Handelsblatts an. An der Börse kommt die Nachricht zur Wochenmitte gut an, die Daimler-Aktie notierte am Nachmittag leicht im Plus.Daimler wolle den Anteil von wiederverwerteten Teilen in seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...