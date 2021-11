FRANKFURT (dpa-AFX) - Bio- und Nanotechnologie gelten als Zukunftsmärkte. Vereint ein Unternehmen gleich beide Felder, weckt das bei Anlegern schnell Wachstumsfantasie. Mancher Hoffnungsträger hat sich in den vergangenen Jahren freilich als Niete erwiesen. Doch bei Oxford Nanopore Technologies (ONT) könnten sich die hohen Erwartungen als berechtigt erweisen. Analysten sind vom Börsenneuling überzeugt. Mit Barclays, Berenberg, JPMorgan und RBC haben gleich mehrere Häuser in ersten Studien Kaufempfehlungen abgegeben.

Die Analysten sind überzeugt von der Positionierung im Wachstumsmarkt für die RNA- und DNA-Sequenzierung. Analyst Odysseas Manesiotis von Berenberg hebt das weite Einsatzfeld hervor. Das reiche von klinischer Diagnostik über Agrarwirtschaft bis hin zu Ökologie, wobei das britische Unternehmen mit seinem technologischen Ansatz Alleinstellungsmerkmale besitze.

Damit habe ONT in dem derzeit rund 5,7 Milliarden Dollar schweren Sequenzierungsmarkt die Nase vorn. Doch damit nicht genug. Der potenzielle Markt für ONT beläuft sich sogar auf 300 Milliarden Dollar, wie Analyst Charles Weston von RBC hinzufügt.

Entsprechend zuversichtlich sind die Schätzungen für die kommenden Jahre. Analyst James Gordon von JPMorgan rechnet von 2020 bis 2025 mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 36 Prozent. Auf operativer Gewinnebene dürfte ONT 2025 schwarze Zahlen schreiben.

Die Kursziele der Analysten verheißen unterdessen einiges an Potenzial für die Aktie. Am weitesten wagt sich hier RBC mit 800 Pence vor, verglichen mit einem Kursniveau von aktuell unter 600 Pence./mf/ag/jha/

GB00BP6S8Z30