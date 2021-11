HAMBURG (dpa-AFX) - Der Kupferkonzern Aurubis baut seine internationalen Aktivitäten im Recycling weiter aus. Der Aufsichtsrat habe den Bau eines Recyclingwerks im US-Bundesstaat Georgia genehmigt, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch in Hamburg mit. Baustart sei im Sommer 2022, die Inbetriebnahme im ersten Halbjahr 2024. Aurubis beziffert die Investitionen auf rund 300 Millionen Euro. Das Werk soll ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 einen jährlichen Ergebnisbeutrag von 80 Millionen Euro vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielen.

Die Kapazitäten des neuen Standorts gibt das Unternehmen mit rund 90 000 Tonnen komplexer Recyclingmaterialien an. Der Bedarf an Kapazitäten vor Ort sei sehr groß, sagte Unternehmenschef Roland Harings laut Mitteilung. Die im Werk entstehenden Zwischenprodukte will Aurubis im amerikanischen Markt verkaufen oder in seinen europäischen Hüttenstandorten zu Industrie- und Edelmetallen weiterverarbeiten./lew/jha/