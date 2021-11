Wiesbaden (ots) -Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit ihrer höchsten Auszeichnung, dem Prädikat BESONDERS WERTVOLL:LAST NIGHT IN SOHO: Psychothriller vom Feinsten. Als die Modestudentin Eloise nach London zieht, ist sie entschlossen, die Inspirationen der pulsierenden Metropole in sich aufzusaugen. Doch dann wird der Traum der Großstadt zum Albtraum. () Mit ästhetischer Genre-Raffinesse, einem großartigen Soundtrack und einem starken Ensemble gelingt Edgar Wright ein hochspannendes, atmosphärisches Meisterstück.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/last_night_in_sohoLIEBER THOMAS: Das Biopic erzählt die Geschichte des Schriftstellers und Künstlers Thomas Brasch, der in den 1970er Jahren den Zwängen der DDR durch den Aufbruch in den Westen entflieht, jedoch auch dort keine Erfüllung findet. Die ausdrucksstarke Bildsprache und das phänomenale Ensemble mit einem wie entfesselt aufspielenden Albrecht Schuch in der Titelrolle machen diese Künstlerbiografie zu einem filmischen Glanzstück. Die Kinojugendjury, ehemalige Mitglieder der FBW-Jugend Filmjury, empfiehlt den Film als einen der relevantesten Filme der diesjährigen Filmkunstmesse Leipzig für ein junges Publikum ab 16 Jahren.Das Gutachten der FBW-Jury unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/lieber_thomasDie Empfehlung der FBW-Jugend Filmjury unter:https://www.jugend-filmjury.com/film/lieber_thomasIn der kommenden Woche mit Prädikat im Kino:Das bezaubernde Weihnachtsabenteuer EIN JUNGE NAMENS WEIHNACHThttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/ein_junge_namens_weihnachtDas französische Drama DAS LAND MEINES VATERShttps://www.fbw-filmbewertung.com/film/das_land_meines_vatersMit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel. Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und im Falle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an zehn Standorten in Deutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm für das junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programm für die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9113/5069556