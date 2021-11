Washington - Der deutliche Anstieg der Verbraucherpreise in den USA hat sich im Oktober fortgesetzt - und das noch schneller als von Experten erwartet. Die Inflationsrate erhöhte sich von 5,4 auf 6,2 Prozent, teilte die US-Statistikbehörde am Mittwoch mit.



Analsysten hatten im Durchschnitt nur mit einem Anstieg auf etwa 5,8 Prozent gerechnet. Im August hatte die US-Inflationsrate bei 5,3 Prozent gelegen. Allein gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise im Oktober um 0,9 Prozent. Zu den Preistreibern gehörten wie schon im letzten Monat die Spritpreise, die 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegten.



Aber auch Gebrauchtwagen waren 26 Prozent teurer als vor einem Jahr, allein gegenüber dem Vormonat verteuerten sie sich im Oktober um 2,5 Prozent. Seit Anfang des Jahres steigen die Verbraucherpreise in den USA immer schneller.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de