Zürich (ots) -Chubb hat heute die Lancierung einer neuen Reiseversicherungspartnerschaft mit dem Schweizer Finanzinstitut Cembra Money Bank bekannt gegeben.Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die umfassenden Reiseversicherungsprodukte von Chubb den Kunden von Cembra über Chubbs transaktionale Online-Vertriebsplattform für Jahrespolicen angeboten. Die Plattform ist benutzerfreundlich und ermöglicht den Online-Abschluss von Policen in wenigen Minuten. Das Angebot umfasst eine breite Palette von Reiseversicherungsleistungen, die auf die Bedürfnisse der Reisenden abgestimmt sind und insbesondere auch die Deckung bei Pandemien wie COVID-19 beinhalten. Die Kunden können sich selbst oder ihre Familien versichern und zwischen Standard- und Premium-Deckungsstufen wählen."Wir sind sehr froh und stolz auf die Möglichkeit, mit einer renommierten Organisation wie Cembra zusammenzuarbeiten. Chubb hat sich zum Ziel gesetzt, den Kunden von Cembra auf einfache und unkomplizierte Weise hochwertige Versicherungsprodukte und -dienstleistungen anzubieten", sagte Ana de Montvert, Head of Digital Business Development Continental Europe A&H bei Chubb.Über Cembra Money BankCembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt mehr als 1'000 Mitarbeitende aus 41 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainablity 25 Index sowie im 2021 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.Über ChubbChubb ist der grösste börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis.Als Underwriting-Unternehmen werden Risiken mit Einsicht und Disziplin bewertet, übernommen und verwaltet. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine ausserordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit ungefähr 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weitere Informationen auf chubb.com/ch.