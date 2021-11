Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmes Valneva zieht kräftig an. Aktuell notiert der Titel am heutigen Mittwoch über 25 Prozent im Plus. Hintergrund ist, dass die EU grünes Licht für einen Vertrag mit Valneva gegeben hat. Der Titel schießt damit in Richtung Allzeithoch. DER AKTIONÄR nennt die Details zum Deal.Die Europäische Union kann bis zu 60 Millionen Dosen eines möglichen Corona-Impfstoffs des französische Unternehmens Valneva kaufen. Die EU-Kommission billigte am heutigen Mittwoch ...

