Der Energiekonzern Siemens Energy hat am heutigen Mittwoch die Ergebnisse des gebrochenen Geschäftsjahres präsentiert. Zwar wies das Unternehmen noch immer rote Zahlen aus, doch der Verlust fiel im Vergleich zum letzten Jahr deutlich geringer aus. Die Aktie notiert folgerichtig deutlich im Plus.Die Probleme der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa sowie die anhaltende Restrukturierung in der Energietechnik haben den Dax-Konzern Siemens Energy im vergangenen Geschäftsjahr belastet. So schrieb das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...