Aufregende Zeiten: Einerseits sehen wir enorme Kursanstiege bei Nvdia, Tesla oder dem Bitcoin - und andererseits die Entstehung neuer (Meta-)welten und Märkte. Nun hat der Nvidia-Chef in seiner Keynote auf die Chancen des Omniverse hingewiesen.Er erklärte in seiner Rede den sprunghaften Anstieg der KI-Simulationen dank neuer Hardware und verbesserter Software, was sich potenziere. Mit Deep Learning entwickelte Software könne etwa "1.000 bis 10.000 Mal" schneller Vorhersagen berechnen als händische ...

