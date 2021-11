Endspurt in der Zeichnungsphase für die neue fünfjährige 6,00%-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Die NZWL-Anleihe kann noch bis Donnerstag, den 11. November 2021 um 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Danach endet das öffentliche Angebot für die 15 Mio. Euro-Anleihe. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt (Freiverkehr) soll voraussichtlich am 15. November 2021 erfolgen.

