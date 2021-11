Die neue Romantik in der Formulierung. Finanzmärkte sind ja, wie wir Alle wissen, knallhart. Virtuelle Plätze, wo Sensibilität und träumerisches Gehabe zumeist nur kurze Lebenszyklen haben. Zarte Saiten spielen hier selten Lieder. Doch in diese Feinfühligkeits-Wüsten fließt seit einigen Jahren gerade von unseren standhaften Notenbanken immer mehr Verbal-Romantik hinein, die man sich für kalte Winterabende vor den geistigen Kamin legen kann, wenn man denn daran glaubt. So haben wir ja von unseren Währungshütern bis vor einigen Jahren kaum emotional Bewegendes gehört. Ein paar gemurmelte Statistiken und ein paarmal im Jahr ein Interview im jeweiligen Staatsfernsehen. Die Gehälter und Pensionen waren damals schon eher medialer ...

