WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden veranstaltet am 18. November einen Nordamerika-Gipfel im Weißen Haus. Mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau und Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador wolle Biden bei dem Treffen über die gemeinsame Kooperation der drei Länder beraten, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Geplante Themen seien unter anderem die Bekämpfung der Corona-Pandemie, der Klimawandel, Migration und Wirtschaftsfragen. Es sei das erste Treffen dieser Art seit 2016. In der Amtszeit von Bidens Vorgänger Donald Trump gab es ein Treffen der Vereinigten Staaten mit den Nachbarländern in diesem Format demnach nicht./jac/DP/mis